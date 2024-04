Vigevano | incidente tra auto e scooter in viale Petrarca | motociclista ferito gravemente e trasportato in elisoccorso al Niguarda

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 aprile 2024)(Pavia), 16 aprile 2024 – Un impatto violento e improvviso ha avuto luogo inFrancesco. Unstradale ha coinvolto, questa mattina, un’e unodove nello scontro il conducente del mezzo a due ruoto è stato sbalzato a causa dell’impatto fortissimo. Il conducente dello, un uomo di 59 anni ha riportato traumi al torace e al bacino oltre che un trauma cranico: l’intervento dell’medica e dell’ambulanza non sono bastate al soccorso del, per cui è stato necessario il trasporto inche l’ha portato in codice rosso all’ospedale. Sul luogo anche le forze dell’ordine per indagare sull’accaduto.