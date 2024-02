Serie B2 femminile Il Luca Consani» chiede strada al San Gallo Roma

Basket, Serie B femminile: il Jolly Acli espugna Luca

(Di sabato 24 febbraio 2024) La Pallavolo Grosseto "" va a caccia dell’ennesima prestazione positiva per allontanare la zona calda della classifica. Oggi alle 18 il team di coach Rossano Rossi ospita l’Onda Medical San, formazione di Nettuno che ha 28 punti ed occupa la terza posizione di classifica. Le grossetane arrivano a questo appuntamento forti di un filotto di vittorie importanti e di un’ottava piazza che fa respirare. Ma soprattutto dopo aver battuto la capolista e poi aver vinto lo scorso scontro salvezza. Calare di concentrazione contro le laziali però potrebbe costare caro perché la salvezza non è ancora conquistata. Capitan Poggetti e compagne cercheranno di riscattare la gara di andata, una delle prestazioni più opache di questo campionato, di fronte una formazione ostica molto ben equilibrata che cercherà di consolidare i piani ...

Sulla piattaforma streaming VBTV , sui canali Sky Sport (e in streaming su NOW) e in chiaro su Rai Sport (con Rai Play) torna lo spettacolo del Volley con la ... (sportintv.eu)

prosegue la volata a tre per il secondo posto alle spalle dell’ormai serena Conegliano che vola in vetta al campionato, dopo aver conquistato anche la Coppa ... (oasport)

Pallanuoto femminile: torna il campionato. In programma nel weekend l’undicesima giornata: Torna il campionato di Serie A1 femminile di pallanuoto: in programma nel weekend c'è l'undicesima giornata della regular season, seconda del girone di ritorno. A differenza degli uomini le donne pros ... oasport

Volley femminile, prosegue la volata per il secondo posto tra Milano, Novara e Scandicci nella 21ma di serie A1: Prosegue la volata a tre per il secondo posto alle spalle dell'ormai serena Conegliano che vola in vetta al campionato, dopo aver conquistato anche la Coppa Italia. E' un sabato importante, in questo ... oasport

Disney+, film e serie tv: le novità di marzo 2024: A pochi giorni dall'arrivo in streaming di Shogun con Hiroyuki Sanada, ambientato in Giappone nel 1600, scopriamo le principali novità di marzo 2024 che ... ciakmagazine