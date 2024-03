Serie b2 femminile Trasferta sarda per il Luca Consani»

(Di sabato 2 marzo 2024)per il "" che prova a dimenticare la sconfitta del turno precedente. Oggi alle 14 la formazione di coach Rossano Rossi sarà ad Ossi, in provincia di Sassari, per sfidare La Smeralda nel 17° turno di B2. Si tratta di uno scontro diretto molto importante in chiave salvezza, visto come le sarde hanno 24 punti, uno solo in più delle grossetane. Capitan Poggetti e compagne all’andata si imposero sul filo di lana sudando le sette camicie dopo oltre due ore di gioco per 3 a 2 e questo, unito alla difficoltà logistica della, la dice lunga sul fatto che sarà sicuramente una partita ad alto coefficiente di difficoltà. Il programma della giornata: Mo.Da. Vbc Viterbo-Us Garibaldi, Diagniostic Group Ostia-Pan Alfieri Cagliari, Futura Terracina ...

