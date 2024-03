Bari | scontro totale sul possibile scioglimento del Comune per mafia

(Di venerdì 22 marzo 2024) Suldipesa un’ipotesi didell’amministrazione guidata dal sindaco Antonio De Caro. L’intervento del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, le inchieste di, le polemiche fra Centrodestra e Centrosinistra, due consigliere comunali finite nei guai giudiziari. Sono tutti elementi di un’intricata vicenda che coinvolge il municipio del capoluogo pugliese, il sindaco del PD, e lopolitico. Una polemica scoppiata quando negli ultimi giorni si è sparsa la notizia della decisione del Viminale di nominare una commissione d’accesso per valutare l’eventuale infiltrazione criminale nell’amministrazione comunale dia guida Centrosinistra. Una sorta di anticamera dello. Tutto ha origine da un’inchiesta della magistratura che ...

scontro in commissione Anti Mafia del Consiglio regionale pugliese sulla richiesta del consigliere di FdI, Michele Picaro, di affrontare a livello politico le ultime vicende giudiziarie che hanno... (quotidianodipuglia)

Mafia a Bari, caso Amtab: altri documenti trasmessi in Procura, i fari della commissione - Non c'è pace per l'azienda di trasporto locale: da ieri sera l'Amtab è nuovamente senza direttore generale. Nonostante il parere dell'amministratore giudiziale, ...

I sindaci dell'Umbria 'Contro le mafie #ConAntonioDeCaro' - PERUGIA, 22 MAR - I sindaci dell'Umbria si schierano con quello di Bari Antonio Decaro. Uno striscione con scritto "Contro le mafie #ConAntonioDeCaro" è stato infatti esposto a Perugia, sulla scalinat ...

