Salario minimo al Comune di Napoli | è subito scontro sui 9 euro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 11 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minutialdi, èbagarre. Un polverone si è alzato attorno all’emendamento al Documento unico di programmazione (Dup), approvato due giorni fa in consiglio comunale. La zuffa è scoppiata sui 9, soglia simbolo della paga dignitosa. Diventerebbe obbligo per appalti comunali, concessioni e licenze commerciali. Una svolta salutata da alcuni come storica. In aula, tuttavia, si è registrato voto contrario del centrodestra. Ma il punto è un altro. Secondo altri, nelle carte non vi sarebbe traccia dei 9. “È tutto falso, altro che” attacca una nota di Potere al Popolo. Si mette in scia l’Usb: il sindacalista Adolfo Vallini parla di “un comunicato assolutamente ...