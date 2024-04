Santacroce | Gli allenatori del Napoli hanno subito troppo le ingerenze del presidente che…

(Di lunedì 29 aprile 2024) Quest’anno glidelledelche ha dettato moduli ed è spesso intervenuto a metà gara andando negli spogliatoi Fabiano, ex calciatore del, è intervenuto a “La Domenica Azzurra” su OttoChannel ed ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:: ”Chiunque si vada a prendere come nuovo allenatore, è fondamentale …” “Chiunque si vada a prendere come nuovo allenatore, è fondamentale dare tempo e autonomia per lavorare con serenità, senza incidere nelle sue scelte. Quest’anno glidelle...

Napoli a tratti indecifrabile quello visto contro il Monza. Un'alternanza di prestazioni, a volte all'interno della stessa partita, che ha caratterizzato l'intera stagione degli azzurri; una squadra in grado di stupire ma che, allo stesso tempo, continua ad essere disattenta in fase difensiva.

La vittoria contro il Monza ha risollevato il morale del Napoli, ma la stagione è ormai compromessa. I risultati ottenuti, considerando lo scudetto cucito sul petto, incorniciano un'annata da dimenticare per i campioni d'Italia, che però hanno l'obbligo di onorare fino in fondo un campionato che

Lenglet su Conte: "Fantastico. Ti fa soffrire in allenamento ma poi in campo voli" - Clement Lenglet, difensore dell'Aston Villa, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport in cui si è soffermato sulla figura di Antonio Conte, suo allenatore durante l'esperienza al Tottenham: "Fantastico

SKY - napoli, Conte e Pioli hanno dato la loro disponibilità, le ultime su Italiano e Gasperini - Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport: "Conte non rientra nei piani del Milan. Al momento, per il napoli, sono quattro i nomi per la panchina: Pioli, C

