Nona puntata di “Legends – Ci vediamo a Napoli” su Sportface TV | parlano Giordano e Santacroce

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 aprile 2024) La vittoria contro il Monza ha risollevato il morale del, ma la stagione è ormai compromessa. I risultati ottenuti, considerando lo scudetto cucito sul petto, incorniciano un’annata da dimenticare per i campioni d’Italia, che però hanno l’obbligo di onorare fino in fondo un campionato che può ancora garantire un posto in Europa. La vittoria contro i brianzoli, le speranze europee e il prossimo impegno contro il Frosinone alcuni dei temi al centro delladi ‘– Ci’, programma prodotto dalla Media Company Nexting e dain onda su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e NapoFlix (canale 86), oltre che on demand sulla piattaformaTV (tv..it). La padrona di casa ...