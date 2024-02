Napoli | Santacroce | “Calzona è una scelta giusta”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Fabiano, ex difensore del, è intervenuto a Radio Marte. Nel corso di Marte Sport Live l’ex calciatore ha parlato del nuovo mister degli azzurri, dei tempi secondo lui sbagliati e della partita di stasera contro il Barcellona. Di seguito le sue parole alla radio.su: “…tra tutti gli allenatori disponibili è quello che più si adatta alla squadra“ “è unaperché tra tutti gli allenatori disponibili è quello che più si adatta alla squadra, è colui che ha più nelle corde quel modo di giocare che negli ultimi dieci anni abbiamo apprezzato del. Il resto tocca ai calciatori, tenendo presente che per giocare in un certo modo serve tempo. Soprattutto nel gioco che propone Spalletti o lo ...