Sanità | Istat | “Salgono a 4 | 5 milioni i cittadini che hanno rinunciato a curarsi per liste d’attesa eccessive o problemi economici”

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Passata la pandemia, in Italia la speranza di vita ha recuperato terreno toccando nel 2023 gli 83,1 anni. Molto vicino al livello del 2019, 83,2. Ma l’evoluzione positiva rischia di interrompersi se non si invertirà la rotta rispetto al declino del Servizio sanitario nazionale. Oggi un nuovo allarme – dopo l’appello di un gruppo di medici e scienziati preoccupati per la crisi dellapubblica – arriva dall’undicesima edizione del Rapporto sul Benessere equo e sostenibile (Bes) di, secondo cui nel 2023 sono circa 4,5chedovuto rinunciare a visite mediche o accertamenti diagnostici per, didi attesa o difficoltà di accesso. Si tratta del 7,6% della popolazione: in aumento rispetto al 7% del ...