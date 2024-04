Sampdoria - ecco da dove provengono gli investitori visti allo stadio

(Di lunedì 29 aprile 2024) Come noto, sabato al Ferraris per la partita tra lae il Como si sono viste alcune `facce nuove` insieme al presidente blucerchiato...

sampdoria, le ultime su Barreca: ecco quando torna l’esterno italiano - Antonio Barreca si è infortunato la scorsa settimana in allenamento, ma lo staff medico della sampdoria ha già fissato una data di rientro Non solo cattive notizie dall’infermeria blucerchiata dalla ...

sampdoria, si rivede anche Alex Ferrari: ecco quando può tornare - A otto mesi dalla rottura del legamento crociato, Alex Ferrari sta per tornare in gruppo: la sampdoria pronta a ritrovare il suo centrale Piano piano la Sampd ...

sampdoria, Vieira verso il rientro: ecco quando sarà a disposizione - Ronaldo Vieira è sempre più vicino al rientro in gruppo: il centrocampista della sampdoria potrebbe tornare per i play off. Le ultime Ronaldo Vieira vede sempre più vicina la fine del calvario. Second ...

