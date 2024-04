Serie B | il Parma giustizia il Lecco LIVE Sampdoria-Como - Palermo e Bari

Lecco, 27 aprile 2024 – Il sogno è infranto. Dopo una sola stagione in B il Lecco retrocede in Serie C con tre giornate di anticipo. A condannare i lombardi è stata la sconfitta per 4-0 rimediata al Tardini contro il Parma. A nulla sono serviti i numerosi cambi di guida tecnica nel corso della ...

Il Parma travolge 4-0 il Lecco e sancisce la retrocessione aritmetica in Serie C dei blucelesti. Nella trentacinquesima giornata di B la squadra di Pecchia torna a +6 dal Venezia, in attesa dell’impegno contro la Sampdoria del Como che può portarsi a -3. Il Parma indirizza la pratica già nella ...

