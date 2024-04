Serie B | il Parma giustizia il Lecco Sampdoria-Como 1-1 - Palermo ko Poker Cosenza al Bari

Il Parma travolge 4-0 il Lecco e sancisce la retrocessi one aritmetica in Serie C dei blucelesti . Nella trentacinquesima giornata di B la squadra di Pecchia torna a +6 dal Venezia, in attesa dell’impegno contro la Sampdoria del Como che può portarsi a -3. Il Parma indirizza la pratica già nella ... Continua a leggere>>

Lecco, 27 aprile 2024 – Il sogno è infranto. Dopo una sola stagione in B il Lecco retrocede in Serie C con tre giornate di anticipo. A condannare i lombardi è stata la sconfitta per 4-0 rimediata al Tardini contro il Parma. A nulla sono serviti i numerosi cambi di guida tecnica nel corso della ...

Rugby: Viadana domina Colorno nei playoff della serie A Elite - Si è conclusa la prima sfida valevole per i playoff della serie A Èlite di rugby e in campo sono scese il Viadana e il Colorno. Un derby emiliano tra la ...

Poker parma al Lecco: manca poco per raggiungere l'obiettivo - Il parma vince 4-0 una partita senza storia e manda il Lecco in serie C. I crociati si riportano a +6 dal Venezia e dal Como (ora in campo contro la Sampdoria) e si preparano alla trasferta di Bari in ...

serie B - parma, Pecchia: "Nessuna festa, abbiamo ancora l'elmetto in testa" - Fabio Pecchia, allenatore del parma, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul Lecco in serie B. Queste le sue parole: "Altro che festa, altro che cappellino. Noi siamo ancora con l'elmetto ...

