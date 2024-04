Salvini difende Vannacci sulla bufera delle classi separate per disabili | Tempesta sul nulla

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di lunedì 29 aprile 2024) Il vicepremier e leader della Lega, Matteo, è intervenuto in difesa del generale Roberto, neo-candidato alle Europee per il Carroccio, al centro di unamediatica per le sue dichiarazioni riguardanti gli alunni. L'articolo .