Salvini difende legge salva-casa | non è una marchetta

(Di lunedì 8 aprile 2024) Matteoassicura: ‘Laè giustizia sociale, non una mera mossa elettorale, come sostiene Landini’ Il ministro dei Trasporti e vicepremier, Matteo, ha ribadito a Bari che la “” non riguarda il Superbonus o le ville abusive. Rispondendo alle critiche del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini,ha precisato che la normativa beneficia milioni di famiglie con piccole irregolarità interne alle abitazioni, non riguardanti ville. Parla di piccoli dettagli come finestre o verande, non di costruzioni abusive. Sul candidato di centrodestra per le elezioni di Bari,ha annunciato che il nome sarà rivelato presto, sottolineando la necessità di un’attenta ...