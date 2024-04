Salvate il soldato Andrea Consigli

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di lunedì 29 aprile 2024) Quando il Sassuolo ha subito il quinto gol la regia televisiva ha deciso di inquadrare lui.ha scosso la testa lentamente come se avesse appena subito un’ingiustizia incomprensibile, l’oscillazione della testa di chi non riesce a capire il senso del dolore. I suoi occhi hanno suggerito le lacrime, poi si sono alzati al cielo in cerca di una risposta. L’ennesima rievocazione del momento più misterioso e tragico della Bibbia: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Il Sassuolo era arrivato a Firenze con la disperazione di chi doveva prendere l’ultimo treno per la salvezza. Lo stregone Ballardini aveva provato a iniettare un po’ di concretezza in una squadra che non è mai stata costruita per difendersi. L’allenatore che si è fatto una fama salvando cause perse è stato posto di fronte alla sfida più grande: insegnare a prenderne uno in meno dell’avversario alla ...