Trasporti Roma – Santori Lega | “Prima le dimissioni della consigliera Di Donato | poi subito nomina del Cda Atac ”

Quale giorno migliore della giornata internazionale della donna per un bello Sciopero generale? Probabilmente nessuno. Così il prossimo 8 marzo pensato come ... (ilgiornaleditalia)

“Abbiamo partecipato, a nome di Italia Viva, in piazza alla manifestazione degli Ncc riuniti in protesta sotto il Ministero delle Infrastrutture per offrire ... (italiasera)