Sentenza Pellini | consiglio comunale di Acerra | “risarcire la città per il danno ambientale subito”

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“ladiper ilsubìto”. E’ quanto ha deliberato oggi ilche ha approvato con 15 voti favorevoli un documento proposto dalla maggioranza che dà mandato al sindaco e alla giunta di intraprendere ogni azione che possa rendere effettivo il risarcimento perconseguente alladefinitiva di condanna per disastrodi alcuni imprenditori locali, i fratelli. Nel dispositivo digli imprenditori sono stati condannati anche al risarcimento delin favore delle parti civili costituite con la precisazione che stante l’assoluta ...

