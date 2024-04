Conte vuole allenare in Italia | il punto su Milan e Napoli

Agostini: Non so adesso De Laurentiis cosa voglia fare di questo Napoli. Di allenatori adatti al Napoli ce ne sono parecchi, ma c’è da capire che squadra vuole fare il presidente A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Massimo Agostini, doppio ex di ...

Continua a leggere>>