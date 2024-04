Aggredisce due guardie giurate al pronto soccorso - 30enne arrestato dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Bologna, 24 aprile 2024 - Ha aggredito dueall'interno deldell'ospedale Maggiore, tentando anche di sfilare la pistola a una delle due vittime. Per questo motivo un uomo di 30 anni è statodaidel nucleo radiomobile per il reato di interruzione di pubblico servizio, minaccia grave e tentata rapina. I fatti si sono verificati nel corso del pomeriggio di lunedì, all’interno deldell’ospedale Maggiore, quando i militari dell'Arma sono intervenuti con due pattuglie perché un uomo aveva aggredito due. Il trentenne,dal personale del 118 in strada a causa di un forte stato di ubriachezza, giunto in ospedale è ...