Minaccia e maltratta la madre e il fratello minore per avere i soldi per comprare droga | arrestato 24enne

Stradella (Pavia), 22 aprile 2024 – È accusato di maltrattamenti in famiglia, estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane di 24 anni, già pregiudicato, è stato arrestato dai carabinieri del Radiomobile di Stradella, chiamati dalla madre nella serata di domenica 21 aprile per una lite in corso. "Il giovane – spiegano i carabinieri nella nota stampa – abituale consumatore di sostanze stupefacenti, in forte stato di alterazione psico ... (ilgiorno)

A Portici, un 73enne ha denunciato il genero per i maltrattamenti subiti dalla figlia, che, però, lo ha minacciato sotto gli occhi dei carabinieri, finendo anche lei in carcere. Intervengono in piena notte per una lite: in un appartamento di Portici i carabinieri trovano una donna piena di lividi, piatti e mobili rotti, tutto a […] (2anews)

Crevalcore (Bologna), 1 aprile 2024 – Stavano per separarsi, ma lui non ne voleva sapere. E così ha iniziato a maltrattare la compagna e a minacciarla anche di fronte al figlio minorenne. E così per un uomo sulla cinquantina, italiano e incensurato è scattata la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa. Il provvedimento era stato richiesto dalla Procura dopo la denuncia ... (ilrestodelcarlino)

Maltratta e minaccia la moglie a Napoli. L’indagato in evidente stato di alterazione scalciava il portone d’ingresso dell’abitazione Maltratta e minaccia la moglie a Napoli nel Centro storico. Ieri, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato erano impegnati in un servizio di controllo del territorio. A seguito di una segnalazione che parlava di una lite in famiglia, sono intervenuti nella zona del centro storico di Napoli. Giunti sul ... (puntomagazine)

L'aggressione al centro storico di Napoli. La compagna ha denunciato anche altri episodi di Maltrattamenti avvenuti davanti ai figli.Continua a leggere (fanpage)