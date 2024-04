Raid su Rafah e Gaza - almeno 20 morti

Da più di mezzo secolo, in oltre 70 Paesi nel mondo, Medici Senza Frontiere è in prima linea per fornire assistenza medica nel cuore di conflitti, epidemie e catastrofi naturali. L’organizzazione, fondata a Parigi e insignita del Premio Nobel per la pace nel 1999, è impegnata sul campo con oltre ... Continua a leggere>>

ROMA "Abbiamo sentito dire che molti stavano tornando indietro, stavano tornando nelle loro case a Gaza City. Non ci ho pensato un attimo, ho preso la mia borsa e mi sono messa in marcia sulla strada costiera". Ma quella speranza è durata poco: "Le truppe israeliane sparavano sulla folla e sono ... Continua a leggere>>

Un ragazzo che sfilava in piazza Duomo con la Brigata ebraica è stato ferito a un braccio durante l'aggressione da parte dei militanti pro Palestina. «I nostri amici della religione di pace non gradivano la presenza della Brigata ebraica e della stella di David e hanno pensato di aggredire, come ... Continua a leggere>>

Acquista da 0.7€/sett - Israele è pronto ad entrare a Rafah. L'allarme è dal presidente dell'Anp Abu Mazen: «Solo gli Usa possono ancora impedirlo». Ma l'esercito attende il via libera del governo che dipende da almeno due f ...

gaza, Hamas apre all'accordo: "Non ci sono grossi problemi". Telefonata Biden-Netanyahu - (Adnkronos) - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il primo ministro Benjamin Netanyahu hanno parlato dei negoziati in corso per la conclusione di un accordo sulla restituzione degli ostaggi de ...

Blinken arrivato in Arabia Saudita, nuovo tour su crisi gaza - Il Segretario di Stato americano Antony Blinken è arrivato oggi a Riad, prima tappa di un nuovo tour in Medio Oriente nell'ambito degli sforzi Usa per raggiungere un cessate il fuoco tra Israele e Ham ...

