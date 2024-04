Religione di pace? Cosa mi hanno fatto | 25 Aprile - lo sfogo che imbarazza i fan di Gaza

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024) Un ragazzo che sfilava in piazza Duomo con la Brigata ebraica è stato ferito a un braccio durante l'aggressione da parte dei militanti pro Palestina. «I nostri amici delladinon gradivano la presenza della Brigata ebraica e della stella di David epensato di aggredire, come di consueto per ladi», ha commentato con sarcasmo la vittima, Riccardo, mentre veniva medicata la ferita ancora sanguinante che ha al braccio. Non è chiaro come gliel'abbiano procurata, una delle ipotesi - ha spiegato Riccardo - è che possa essere stato uno dei bastoni sfilati dalle bandiere israeliane e usati dai militanti pro Palestina durante l'assalto alla Brigata ebraica in piazza Duomo, davanti al McDonald's. Intanto due giovani sono stati fermati dalla polizia dopo gli scontri scoppiati ...