Gli sfollati di Gaza | Tornavamo a Nord | ma ci hanno sparato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) ROMA "Abbiamo sentito dire che molti stavano tornando indietro, stavano tornando nelle loro case aCity. Non ci ho pensato un attimo, ho preso la mia borsa e mi sono messa in marcia sulla strada costiera". Ma quella speranza è durata poco: "Le truppe israeliane sparavano sulla folla e sono stata costretta a tornare indietro". Ibtesam al-Zant, una signora di 48 anni che è stata ferita alla gamba destra, è una dei tantiche da domenica stanno tentando di tornare a, trovandosi di fronte – raccontano – lo sbarramento dell’Idf. Migliaia di disperati che nonesitato a prendere le loro poche cose e mettersi in cammino dopo che si era diffusa la voce di un messaggio sui telefonini inviato, secondo i media palestinesi, dall’esercito israeliano, in cui si diceva che le donne e i ...