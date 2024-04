WWE | Jimmy Uso realmente infortunato - esclusione per lui dal Draft di questa settimana

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 25 aprile 2024)Uso vittima di un infortunio. La suadalle due pool del WWE, in programma domani a Smackdown e lunedì a Raw, non riguarda solamente la storyline della Bloodline con l’ascesa al potere di Solo Sikoa, visto che l’ex Undisputed Tag-Team Champion sarebbeai box per un imprecisato periodo di tempo. Come Dominik Mysterio, Seth Rollins e Rhea Ripley (anche se loro sono stati inclusi nel), continua il momento no per le star WWE, vittime di questi problemi fisici nell’immediato post-Wrestlemania. Ma, per lui, la preoccupazione sarebbe maggiore, visto che non sarebbe internamente prevista una data per il suo ritorno.