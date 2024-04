(Di lunedì 29 aprile 2024) Le informazioni sono state riportate da un quotidiano libanese vicino agli Hezbollah e non possono essere verificate in modo indipendente. La ripresa del conflitto in Yemen appare al momento improbabile

"pronti alla guerra". Ora gli Houthi temono un'offensiva Usa in Yemen - Le informazioni sono state riportate da un quotidiano libanese vicino agli Hezbollah e non possono essere verificate in modo indipendente. La ripresa del conflitto in Yemen appare al momento improbabi ...

Continua a leggere>>

guerra a Gaza, negoziazioni in bilico: la diplomazia contro il tempo - Israele si prepara per un’operazione a Rafah, ma Biden fa pressioni su Netanyahu, sul quale però potrebbe incombere un mandato d’arresto da parte dell’Aja ...

Continua a leggere>>

"Andiamoli a stanare". La minaccia degli antagonisti piomba sui leader del G7 - Tensione massima a Torino in occasione del G7 dell'ambiente: Venaria Reale è blindata contro i soliti manifestanti pro-Palestina e integralisti green guidati da Askatasuna, pronti all'assalto dei mini ...

Continua a leggere>>