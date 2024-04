Pronti a qualsiasi guerra | cresce la tensione intorno alla Cina

Le notizie in diretta sul conflitto Israele -Hamas, cresce ancora la tensione in Medio Oriente : allarme per un attacco lanciato dall’Iran con decine di droni. Continua a leggere (fanpage)

“Siamo pronti a qualsiasi scenario. Il Paese di Israele è forte, L’IDF è forte. Insieme resteremo in piedi, e con l’aiuto di Dio, insieme vinceremo tutti i nostri nemici”. Così in un discorso alla ... (ilfattoquotidiano)

Microchip, Pronti 3,2 miliardi di incentivi alla filiera produttiva - La sovranità europea sui semiconduttori passa per l'Italia. Un decreto del ministero delle Imprese e del Made in Italy ha appena sbloccato i contributi per produrre microchip. In palio ...ilmessaggero

Cioffi e l’asso Consorzio: "Pronti a dare una mano se chiamati in causa" - Il presidente del Consorzio Pistoia Basket City si dichiara disponibile a sostenere la rinascita della Pistoiese, pur mantenendo il focus sul basket. L'obiettivo è collaborare con altri investitori pe ...lanazione

Yamaha X-Max 400 ABS (2013 - 16) usata a Guidonia Montecelio - Annuncio vendita Yamaha X-Max 400 ABS (2013 - 16) usata a Guidonia Montecelio, Roma - 9421454 - nella sezione Moto usate di Moto.it ...moto