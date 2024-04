Pronti a disarmarci e finire la guerra Hamas detta le condizioni | il piano

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 25 aprile 2024) Un alto funzionario politico di, Khalil al-Hayya, ha detto all'Associated Press che il gruppo militante islamico è disposto ad accettare una tregua di cinque anni o più con Israele e che deporrà le armi e si convertirà in un partito politico se verrà creato uno Stato palestinese indipendente con i confini pre-1967. I commenti di Khalil al-Hayya - vice del leader dia Gaza, Yahya Sinwar - arrivano sullo sfondo dello stallo dei colloqui per il cessate il fuoco. L'ipotesi del disarmo disembra essere una significativa concessione da parte del gruppo, ufficialmente impegnato nella distruzione di Israele. È, però, improbabile che Israele prenda in considerazione uno scenario del genere: ha promesso di schiacciarein seguito al letale attacco del 7 ottobre che ha scatenato lae ...