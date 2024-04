Concerto Primo Maggio - ecco gli artisti che saliranno sul palco del Circo Massimo

Mahmood, attualmente in tour in tutta Europa per presentare il suo ultimo disco “Nei letti degli altri” uscito lo scorso 16 febbraio, ha confermato la sua partecipazione al Concerto del 1° Maggio al Circo Massimo a Roma. “Sono onorato di parteciparvi per la prima volta. È una grande occasione per ...

Continua a leggere>>