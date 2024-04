Prezzo dell'oro in calo questa mattina sui mercati delle materie prime: il metallo prezioso con consegna immediata (Gold spot) passa di mano a 2.365 ,46 dollari con una riduzione dell'1,11% (-26,47 dollari ) mentre l'oro con consegna a giugno (Comex) è scambiato a 2.377,40 dollari con una riduzione ... Continua a leggere>>

Il petrolio chiude in calo a New York , dove le quotazioni perdono lo 0,19% a 82,98 dollari al barile .

Quotazioni dell'oro in netto calo sui mercati delle materie prime. Il lingotto con consegna immediata cede lo 0,80% e passa di mano a 2.308 dollari l'oncia . Ad incidere la situazione in medio Oriente e l'orizzonte di un taglio dei tassi della Fed che sembra allungarsi. Anche ieri il prezzo del ...

Prezzo petrolio in calo, Wti scambiato a 83,22 dollari - Prezzo del petrolio in calo questa mattina sui mercati delle materie prime: il Brent con consegna a giugno è scambiato a 83,22 dollari con un calo dello 0,75% mentre il Brent sempre con consegna a ...



Euro in lieve aumento, scambiato a 1,0726 dollari - Euro in lieve aumento sul dollaro e in calo sullo yen: la moneta unica europea è scambiata a 1,0726 dollari con una crescita dello 0,31% e a 168,1200 yen con un calo dello 0,70%.



Mercati alle prese con 5 notizie cruciali. Quali novità oggi - 5 temi dominano le Borse oggi: quali sono le notizie rilevanti della giornata, in grado di influenzare gli scambi e la direzione di azioni, obbligazioni, materie prime, valute

