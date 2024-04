Oro in netto calo a 2 308 dollari l' oncia

(Di martedì 23 aprile 2024) Quotazioni dell'oro insui mercati delle materie prime. Il lingotto con consegna immediata cede lo 0,80% e passa di mano a 2.308l'. Ad incidere la situazione in medio Oriente e l'orizzonte di un taglio dei tassi della Fed che sembra allungarsi. Anche ieri il prezzo del metallo prezioso aveva accusato una forte perdita dopo aver toccato superato nei giorni scorsi i 2.380l'

(Adnkronos) – Diversi casi di gastroenterite acuta si sono verificati, da una quindicina di giorni fa, nella zona di Passo del Tonale, tra Lombardia e Trentino Alto Adige. La causa potrebbe essere il Norovirus , di cui sono state rilevate tracce nei campioni prelevati dall'acquedotto: in nome "del principio di massima precauzione", è subito stata emessa […] L'articolo Norovirus tra Lombardia e Trentino , scatta divieto di bere acqua dal rubinetto ... (webmagazine24)

Nell’area del Tonale, tra le province di Brescia e Trento , da più di dieci giorni si sono verificati episodi di gastroenterite acuta tra i residenti locali a causa del Norovirus . Il sindaco di Ponte di Legno, Ivan Faustinelli, deciso di coinvolgere l’Azienda di Tutela della Salute per condurre un’indagine e analizzare campioni d’acqua prelevati dalla […] L'articolo Norovirus , a Brescia e Trento vientato bere l’acqua del rubinetto : di cosa si ... (ildifforme)

Gianmarco Tamberi portabandiera Italia a Parigi 2024, chi è il campione di atletica - E' Gianmarco Tamberi uno dei portabandiera dell'Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il Coni ha annunciato la scelta: tocca alla stella del salto in alto e a Arianna Errigo, fuoriclasse della scherma ...adnkronos

Serie A, l'albo d'oro del campionato: tutti gli scudetti - La storia dello Scudetto, dalla nascita del calcio italiano fino ai giorni nostri. I giocatori e gli allenatori più vincenti e le migliori strisce di successi consecutivi. Lo Scudetto di Simone ...sport.sky