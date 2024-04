E' in ribasso questa mattina il prezzo dell'oro . Le quotazioni spot del metallo con consegna immediata arretrano dello 0,35% portandosi a 2.374 ,44 dollari l'oncia . Il contratto per giugno segna ...

DOLLARO E RENDIMENTI … RITORNI STELLARI IN ARRIVO! - Affascinante davvero affascinate come milioni di pecore in gregge si siano avviate dietro il pifferaio magico dei rialzi dei tassi in queste ultime settimane, un’occasione davvero spettacolare per pre ...icebergfinanza.finanza

Prezzo oro in calo a 2.365 dollari - Prezzo dell'oro in calo questa mattina sui mercati delle materie prime: il metallo prezioso con consegna immediata (Gold spot) passa di mano a 2. (ANSA) ...ansa

Oro ($): positivo solo il superamento di quota 2.450$ - Nella seduta di venerdì 19 aprile l’oro (E-Mini Gold future) è salito fino ad un picco di 2.433$ prima di accusare una veloce correzione. intraday La tendenza ...milanofinanza