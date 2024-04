Pioli in pole per la panchina del Napoli - per Conte poche speranze

Il Napoli sta chiudendo in maniera disastrosa una stagione altrettanto disastrosa. Ora occorre pensare ad una rivoluzione e rifondazione per il prossimo anno e, scriver il Corriere dello Sport, “De Laurentiis sa perfettamente cosa bisogna sistemare, dove intervenire, cosa è andato storto o proprio ... Continua a leggere>>

Napoli , 24 aprile 2024 – Tra circa un mesetto sarà tutto finito: il Napoli dovrà scucirsi il tricolore dal petto e dovrà farlo al termine di un campionato partito in maniera anonima e diventato via via estremamente negativo. Nel mezzo ci sono stati ben tre cambi in panchina: da Rudi Garcia a ... Continua a leggere>>

Lopetegui e non solo. Il dopo pioli sembra già iniziato - La scelta del prossimo allenatore del Milan è in fase calda, con Lopetegui in pole position nonostante le resistenze dei tifosi. La dirigenza rossonera conferma l'ambizione di vincere.

Repubblica - Per Conte speranze residue, c'è pioli in pole per la panchina - Secondo quanto si legge sull’edizione odierna di Repubblica, sarebbe Stefano pioli (in uscita dal Milan) l’allenatore da considerare in pole position per guidare la ricostruzione del Napoli dopo ...

Napoli, Osimhen non basta: l’Europa più lontana per il futuro c’è pioli - Il presidente era in tribuna vip e sta lavorando per il futuro, con pioli in pole position per la panchina, i rumors su Tedesco — ct del Belgio — e le residue speranza di un affondo per Conte. Sul ...

