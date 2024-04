Milan - Ibrahimovic in pressing | c'è un nome in pole per il post-Pioli

Come riportato da calciomercato.com Ibrahimovic avrebbe in testa il profilo del nuovo Allenatore del Milan . resistono Xavi e Van Bommel

Milan, allenatore scartato: Ibrahimovic ha detto no - Il Milan ha aperto il casting per la panchina, Pioli al capolinea: diversi nomi in ballo, per uno arriva il secco no di Ibrahimovic ...calciomercato

Festa Scudetto Inter, tifoso del Milan in Duomo: la reazione dei tifosi interisti - Festa Scudetto Inter, uno youtuber con la maglietta del Milan si è presentato alla festa dei tifosi nerazzurri dopo il derby in Duomo. Dopo essere stato accerchiato e riempito di insulti, uno dei tifo ...la7

Milan, chi dopo Pioli Ibra ha già scelto: "Un nome solo fatto a Cardinale" - Tempo di riflessioni in casa Milan all'indomani della sconfitta nel derby contro l'Inter. La stagione dei rossoneri non presenta più obiettivi e la dirigenza Milanista inizia a pensare al futuro. Con ...tuttosport