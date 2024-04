I deputati del Pd hanno s vento lato una bandiera Tricolore sugli scranni della Camera nel corso dell’esame del Ddl Autonomia . “L’unico simbolo che ha diritto di essere presente qui è il Tricolore , non i simboli di chi vuole utilizzare questo posto per vendere agli italiani una riforma pericolosa e ... Continua a leggere>>

(Agenzia Vista) Roma, 29 aprile 2024 Parlamentari del Partito Democratico sventola no in Aula alla Camera il Tricolore in risposta alla deputata leghista con la maglia con la scritta "Vento del Nord" . Interviene anche Fontana per riportare ordine nell'Assemblea. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / ... Continua a leggere>>

Pd sventola tricolore in aula in risposta a deputata con maglia "Vento del Nord" - Parlamentari del Partito Democratico sventolano in aula alla Camera il tricolore in risposta alla deputata leghista con la maglia con la scritta "Vento del Nord". Interviene anche Fontana per riportar ...

Continua a leggere>>

Autonomia, la deputata leghista alla Camera con la maglia verde ‘il vento del nord’: bagarre in aula. Il Pd protesta e sventola il tricolore - Pinto (ANSB): “Le Regioni hanno allontanato il potere dal popolo anzichè avvicinarlo. L’autonomia differenziata, incompatibile con la Costituzione repubblicana, creerà divisioni e disuguaglianze socia ...

Continua a leggere>>

Autonomia: Bordonali mostra maglietta verde, bagarre in aula - L'unico simbolo che può e ha diritto di essere presente in questa aula è il tricolore, non le magliette provocatorie". Fontana è nuovamente intervenuto: "ricordo che non è possibile esporre i cartelli ...

Continua a leggere>>