Pd sventola Tricolore in Aula in risposta a deputata con maglia Vento del Nord

I deputati del Pd hanno s vento lato una bandiera Tricolore sugli scranni della Camera nel corso dell’esame del Ddl Autonomia . “L’unico simbolo che ha diritto di essere presente qui è il Tricolore , non i simboli di chi vuole utilizzare questo posto per vendere agli italiani una riforma pericolosa e ... Continua a leggere>>

Autonomia, la deputata leghista alla Camera con la maglia verde ‘il vento del nord’: bagarre in aula. Il Pd protesta e sventola il tricolore - Pinto (ANSB): “Le Regioni hanno allontanato il potere dal popolo anzichè avvicinarlo. L’autonomia differenziata, incompatibile con la Costituzione repubblicana, creerà divisioni e disuguaglianze socia ...

Continua a leggere>>

Autonomia: Bordonali mostra maglietta verde, bagarre in aula - L'unico simbolo che può e ha diritto di essere presente in questa aula è il tricolore, non le magliette provocatorie". Fontana è nuovamente intervenuto: "ricordo che non è possibile esporre i cartelli ...

Continua a leggere>>

Prosegue la guerra tra Meloni e Salvini: premierato senza fretta per rallentare l’autonomia - Sì al premierato in commissione ma Fdi non ha fretta: l’obiettivo è rallentare l’autonomia per non regalare una bandierina per le europee ...

Continua a leggere>>