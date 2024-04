Pattinaggio artistico | cambia una norma sulle sequenze di salto nelle coppie La decisione dell’ISU

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 aprile 2024) Arrivano le prime, significative, modifiche regolamentari in vista della stagione 2024-2025 didi figura.scorse ore infatti l’International Skating Union ha pubblicato, attraverso il comunicato 2624, una serie di nuove norme che verranno approvate durante il tradizionale Congresso. Tra le novità più importanti spicca quella riguardante led’che, dal prossimo anno in poi (salvo ulteriori decisioni), potranno essere composte soltanto da massimo due salti e non più da tre. Non si hanno notizie ufficiali circa le ragioni della scelta, ma appare evidente l’intenzione di mettere un freno a una tendenza verificatosi nella scorsa annata sportiva. In occasione dei recenti Campionati Mondiali di Montrèal infatti ben quattordici binomi su ventuno ...