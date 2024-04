A Prato i campionati del mondo di pattinaggio artistico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 aprile 2024), 20 aprile 2024 – Si terranno aper la prima volta nella storia ideldi, specialità obbligatori. Non si tratta di una prima volta in assoluto solo per la provincia laniera ma anche per tutta la Toscana. L'appuntamento è dal 26 al 28 settembre al palazzetto dello sport di, PalaKobilica, e in città arriveranno quasi 200 atleti dalle varie nazioni del. A organizzare l'evento è la Primavera, società che fra settore giovanile e senior conta più di 120 tesserati, in collaborazione col Dlf Pistoia e con il patrocinio delle istituzioni territoriali. La specialità degli obbligatori vedrà gli atleti cimentarsi in esercizi tecnici da sviluppare su un percorso predefinito. In ...