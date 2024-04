Stupro Palermo - al via la prima udienza del processo

(Di venerdì 19 aprile 2024) Ainizia ilper lodi gruppo avvenuto il 7 luglio 2023 ai danni di una ragazza 19enne, che per ore subì violenze in un cantiere dismesso del Foro Italico. Gli imputati sono sei dei sette giovani accusati di aver ripetutamente violentato la vittima e di aver filmato quanto accaduto. Il settimo, L'articolo proviene da Il Difforme.

