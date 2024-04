Stupro Palermo - prima udienza del processo Legali difesa vogliono riascoltare la vittima

(Di venerdì 19 aprile 2024) È iniziato aila porte chiuse per lodi gruppo avvenuto il 7 luglio 2023 ai danni di una ragazza, allora 19enne, che per ore subì violenze in un cantiere dismesso del Foro Italico. Gli imputati sono sei dei sette giovani accusati di aver ripetutamente violentato lae di aver filmato quanto accaduto. Il settimo, minorenne all’epoca dei fatti, è già stato condannato a 8 anni e 8 mesi dal Tribunale dei minori. L'preliminare è stata rinviata al 29 aprile e i difensori degli imputati chiederanno l'abbreviato condizionato a una nuova audizione della ragazza, già ascoltata dal Gip diClelia Maltese in incidente probatorio due mesi fa. Se il giudice non ammetterà l'abbreviato condizionato gli imputati dovranno scegliere se fare l'abbreviato ...

