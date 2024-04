Emergenza Kush | la droga fatta con cannabis | fentanyl e anche ossa umane

(Di lunedì 8 aprile 2024) In Sierra Leone è stato dichiarato lo stato d’nazionale a causa della, una nuovasintetica ottenuta cone persino: la polizia del Paese è stata costretta a sorvegliare i cimiteri. Il presidente della Sierra Leone, Julius Maada Bio, ha annunciato lo stato d’in un discorso alla nazione, dichiarando che il Paese si trova al momento ad affrontare una “minaccia esistenziale a causa dell’impatto delle droghe e della tossicodipendenza, in particolare della devastantesintetica”. Laè una sostanza stupefacente, unasintetica, composta da una miscela di sostanze chimiche tra cuie ...

