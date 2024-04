Cos’è la Kush | la droga che ha causato lo stato d’emergenza in Sierra Leone Tra gli ingredienti le ossa umane

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Freetown (), 6 aprile 2024 – Laha dichiarato l’emergenza nazionale per l’elevata circolazione della, una sostanza stupefacente composta da una miscela di sostanze chimiche (tra cui cannabis e fentanyl, e in certi casi) che danno effetti simili a quelli della cannabis. Ad annunciarlo èil presidente Julius Maada Bio in un discorso alla nazione: “ll nostro Paese si trova attualmente ad affrontare una minaccia esistenziale a causa dell'impatto delle droghe e della tossicodipendenza, in particolare della devastantesintetica”. Il governo organizzerà quindi una task force di agenzie governative e Ong con il compito di prevenire e trattare la dipendenza dalla ...