Oceania 2 | Dwayne Johnson tornerà come Maui?

(Di sabato 10 febbraio 2024) Attualmente, il ritorno diin2 non è stato confermato: il sequel del film d’animazione Disney è stato annunciato a sorpresa qualche giorno fa e arriverà al cinema il 27 novembre 2024. Anche la partecipazione di Auli’i Cravalho, che ha doppiato Vaiana nel film del 2016, è ancora in forse. Secondo Deadline, The Rock sarebbe comunque in trattative. Anche Cravalho ha condiviso la notizia sui social, ma Deadline riporta che il suo status non è così chiaroquello di The Rock.riprenderà il suo ruolo dinel remake live-action del film del prossimo anno, mentre la Cravalho – che è appena stata vista nel musical Mean Girls, attualmente nelle sale – ha rivelato che non riprenderà il ...