BOOM! Il Gioco dei Nove su Tv8 con Nicola Savino

(Di sabato 24 febbraio 2024)A volte ritornano. Un format che è rimasto nella storia della televisione italiana sta per riprendere il proprio cammino a 20 anni dall’ultima edizione reboot. In primavera Ildeiè pronto a riaccendersi con una novità non di poco conto. La versione italiana di Hollywood Squares andrà in onda su Tv8 e non sulle reti Mediaset che l’hanno lanciato. DavideMaggio.it dunque può confermarvi l’indiscrezione lanciata dall’account X La Tv di Dopodomani aggiungendo un tassello importante, quello della conduzione. Il nuovo “dell’8? sarà condotto dache, in virtù di un contratto in essere, si conferma volto dell’access prime time del canale. Il programma sarà testato in primavera e potrebbe soppiantare 100% Italia da cui erediterà ...