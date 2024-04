Nicola Gratteri e le conference call dei mafiosi da una prigione all’altra

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 29 aprile 2024) Il procuratore di Napolidice che il sistema carcerario italiano è un fallimento. Perché è «ridotto a un colabrodo». E in un’intervista a La Stampa dice anche che «detenuti di mafia organizzano chiamate collettive anche da carcere a carcere mentre fuori si conduce una battaglia per arginare profitti e reati delle organizzazioni». Mentre «è ormai più facile gestire una piazza di spaccio in carcere che fuori». Perché tra droni, droga, telefoni, microtelefoni ormai in carcere arriva di tutto. Mediamente, sostiene, in ogni carcere italiano ci sono un centinaio di telefonini attivi irregolarmente. Piange il telefono Secondo il procuratore di Napoli «il traffico di sostanze stupefacenti dentro i penitenziari è diventato un vero e proprio business. È più facile oggi gestire una piazza di spaccio in carcere, ...