Per le minacce di morte a Nicola Gratteri condannato a 2 anni e 10 mesi un uomo di Montepaone vicino Catanzaro

Imola, 22 aprile 2024 - Un uomo di 49 anni è stato arrestato dai carabinieri di Imola con l'accusa di estorsione continuata. Secondo le indagini dei militari dell'Arma, il quarantanovenne, celibe, disoccupato e pregiudicato, avrebbe chiesto più volte del denaro a un venticinquenne per un presunto debito legato all'acquisto di droga. Nello specifico, la vittima ha raccontato ai militari che il pusher lo avrebbe minacciato al telefono per farsi ... (ilrestodelcarlino)

Furti, auto cannibalizzate e discariche a cielo aperto. Una piaga senza fine per il Municipio VI di Roma Capitale, ma che colpisce tutta la periferia creando una sorta di "cintura" di fuoco intorno alla città, come Grande Raccordo dell'immondizia. Una situazione drammatica, che vede una preoccupante ascesa della criminalità specializzata nei furti di mezzi con una crescita esponenziale di auto cannibalizzate, abbandonate e date alle fiamme. ... (iltempo)

Modena 21 aprile 2024 – Durante una Lite fra automobilisti estrae una scacciacani per intimorire il ‘rivale’. È l’episodio avvenuto sabato a Modena. Alla vista dell’arma l’altro automobilista si è allontanato per rivolgersi immediatamente ai carabinieri: l’autore del gesto è stato così subito identificato, rintracciato e denunciato alla procura per minaccia grave dai militari dell’Arma. La scacciacani utilizzata dall’automobilista per ... (ilrestodelcarlino)

Il segretario di stato Antony Blinken ammonirà Pechino, nella sua visita in Cina la prossima settimana, che gli Usa prenderanno misure punitive se non smette di inviare tecnologia legata agli armamenti alla Russia. Lo scrive il Financial Times, evocando sanzioni contro istituti finanziari cinesi e altre entità. (quotidiano)

In Italia, soltanto l’1 per cento delle aziende ha un livello di preparazione “maturo”, necessario per essere resiliente contro i rischi odierni di Cybersecurity. La preparazione è ritenuta comunque fondamentale: il 63 per cento dei responsabili della sicurezza dichiara che un incidente di Cybersecurity sarebbe in grado di interrompere l’attività nei prossimi 12-24 mesi. Il 94 per cento delle aziende prevede quindi di aumentare il budget per la ... (ildenaro)