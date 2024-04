Nicola Gratteri | «Così le mafie sfruttano il dark web e i social per condizionare la società E la politica è in ritardo»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 9 aprile 2024) La mazzetta da mille euro esisterà ancora. Ma sarà sempre più marginale. Perché lesaranno in grado diil modo di pensare e agire delle persone. Attraverso i soldi e l’Intelligenza Artificiale. Perché laarriva sempre tardi. Il procuratore di Napoliin un articolo sul Fatto Quotidiano parla di come le organizzazioni criminali, con la ‘ndrangheta in testa, conquistano spazi grazie a internet e aimedia. Comprando droga e pagando in bitcoin. Mentre le istituzioni le rincorrono scontando ritardi organizzativi che potrebbero farci perdere la guerra. «Leesistono perché il potere e l’economia hanno bisogno delle», spiega. Lesi comportano ...