Calcio Napoli - poche speranze per Conte | in pole per la panchina c’è Pioli

(Di lunedì 29 aprile 2024) Stefano, tecnico in uscita dal Milan, sarebbe il favorito per allenare illa prossima stagione. Dopo l’ennesima partita senza vittoria, la stagione delsi avvia verso un finale deludente come nessuno avrebbe immaginato appena un anno fa. E allora è sempre più il momento di pianificare il prossimo campionato, per

Un rigore per parte al Maradona questo pomeriggio per Napoli e Roma , in una gara in cui i padroni di casa avrebbero meritato di più, dopo un primo tempo passato quasi totalmente nell’area di rigore avversaria. Al rigore di Osimhen all’84esimo per il momentaneo vantaggio del 2-1 ha infatti risposto ... Continua a leggere>>

Il Calcio Napoli scende in campo con un buon piglio riuscendo a recuperare numerosi palloni con la pressione alta e con una buona attenzione sugli anticipi. Ma non basta. La partita finisce in pareggio 2-2. In un Maradona silenzioso ma pieno nonostante il pessimo campionato degli azzurri, Napoli e ... Continua a leggere>>

Conte al napoli, De Laurentiis frena - Lo scrive Franco Ordine. Lo scrive in relazione al Milan ma va bene anche per il napoli. Non chiede più contratti faraonici Conte è cambiato, ha detto a un amico: «Voglio emozionarmi». Non chiede più ...

Continua a leggere>>

napoli, Osimhen non basta: l’Europa più lontana per il futuro c’è Pioli - Troppe le opportunità gettate al vento dal napoli, che come capita spesso nel calcio è stato invece punito alla prima leggerezza difensiva dalla Roma: Juan Jesus è entrato infatti in ritardo su Azmoun ...

Continua a leggere>>

Volata Champions: Milan qualificato, ecco cosa serve a Juventus, Roma, Lazio, Atalanta e Bologna - È usuale, nel calcio. Milan già in Champions, al Bologna mancano 6 punti Il pareggio della Roma a napoli, intanto, ha qualificato ufficialmente il Milan alla prossima Champions, ma il secondo posto ...

Continua a leggere>>