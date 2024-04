LIVE MotoGP - Test Jerez 2024 in DIRETTA | mezz’ora alla conclusion - sempre Di Giannantonio davanti a tutti

Leggi tutta la notizia su oasport

17.32 Si ripresenta sul tracciato Franco Morbidelli. 17.30e. 17.27 Tempi alti in quest'ultima fase di, nessuno sembra in grado di migliorarsi in questo momento, al netto ovviamente dei singoli programmi che le squadre vorranno rispettare e completare negli ultimi minuti. 17.24 Anche Fabio Difa il suo nuovo ingresso in pista. 17.21 Ritorna in pista Enea Bastianini. 17.20 Quaranta minutie. 17.17 Bagnaia è di gran lunga il pilota che ha svolto meno lavoro quest'oggi. Il vincitore della gara di ieri ha completato 43 giri, otto in meno rispetto al penultimo in ...