Mile Svilar rifiuta la convocazione della Serbia | vuole giocare con il Belgio | perché può farlo

Mile Svilar - da reietto a salvatore della Roma : chi è "il portiere che non c'era". Mile Svilar è il simbolo della Roma di De Rossi, nonché l'elemento di rottura con Mourinho, che lo ha inspiegabilmente snobbato per due anni e mezzo. ... (liberoquotidiano)

Svilar: “Importante non aver preso gol, il sostegno dell’Olimpico è incredibile” – VIDEO: Il portiere serbo commenta il 4-0 inflitto ai danni dei Seagulls, ringraziando anche il pubblico per il sostegno durante i 90 mnuti ...siamolaroma

La gioia di Svilar: «Mi devo sempre far trovare pronto»: Un’altra partita di livello in Europa per Mile Svilar, che conferma l’incredibile periodo di forma. Il portiere serbo ha commentato la prestazione ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 4-0 co ...siamolaroma

Roma-Brighton, Svilar: “Non è finita. Sorpreso da De Rossi, persona positiva. Rui Patricio top, mi aiuta”: 4-0 al Brighton nel primo round degli ottavi di finale di Europa League: con i gol di Dybala, Lukaku, Mancini e Cristante la Roma batte la squadra di De Zerbi allo Stadio Olimpico. Dopo la vittoria il ...gazzettagiallorossa