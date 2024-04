Milan | lesioni muscolari per Maignan e Loftus-Cheek

(Di lunedì 29 aprile 2024) Doppia tegola in casa, con Stefano Pioli che dovrà sicuramente fare a meno per la prossima gara col Genoa di Mikee Ruben. Entrambi sono stati sottoposti a risonanza magnetica e gli esami strumentali hanno evidenziato nel caso del portiere francese una lesione di basso grado del lungo adduttore destro, mentre per il centrocampista inglese una lesione di basso grado al muscolo bicipite femorale destro. Entrambi i giocatori, fa sapere il club, verranno rivalutati la settimana prossima secondo evoluzione clinica. SportFace.

Calciomercato Milan , il portiere rossonero Mike Maignan non sta vivendo la sua miglior stagione: in estate potrebbe andare via? Lo scenario Con il campionato che giunge verso la conclusione, possiamo fare i primi bilanci sulla stagione ed è inevitabile dire che l’annata del portiere del Milan Mike ... Continua a leggere>>

Non arrivano buone notizie dall`infermeria in casa Milan a due giorni di distanza dall`ultima partita di campionato contro la Juventus. Nella... Continua a leggere>>

Ultim’ora milan, guai per Pioli: c’è lesione per due titolarissimi - Altri guai per il milan. Stefano Pioli perderà sue titolari per infortunio: entrambi hanno subito una lesione muscolare ...

Continua a leggere>>

milan, maignan e Loftus-Cheek infortunati: lesione di basso grado, sono out col Genoa - Il portiere francese, fermatosi durante il riscaldamento prima della sfida alla Juve, e il centrocampista inglese sono stati sottoposti agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di ...

Continua a leggere>>

Il milan perde maignan e Loftus-Cheek: lesioni muscolari di basso grado per entrambi - Problemi fisici per i due titolari, che salteranno la sfida con il Genoa di domenica 5 maggio. Il francese non era sceso in campo con la Juve, mentre l'ex Chelsea è stato sostituito ...

Continua a leggere>>